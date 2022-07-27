«ПСЖ» пошел на уступки в переходе Вейналдума в «Рому»

«ПСЖ» намерен продать полузащитника Джорджиньо Вейналдума в «Рому». Как сообщает TuttoMercatoWeb парижане готовы пойти на уступки римлянам.

В частности, «ПСЖ» отпустит 31-летнего голландца в аренду, вместо полноценной продажи. Помимо этого, после окончания соглашения, за «Ромой» не будет обязательства выкупать контракт футболиста.

Условия «ПСЖ» изменились только по поводу заработной платы Вейналдума. Парижане хотят, чтобы «Рома» взяла на себя всю сумму в 7 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».