«Бордо» сыграет в лиге 2 в новом сезоне
Федерация футбола Франции одобрила решение Олимпийского спортивного комитета Франции (CNSOF) по участию «Бордо» в лиге 2.
«Исполнительный комитет ФФФ просит комитет национального директората по управлению (DNCG) провести повторную проверку «Бордо», а также осуществлять усиленный и регулярный финансовый контроль клуба в течение сезона-2022/23», — говорится в пресс-релизе организации.
Ранее клуб перевели в третью по силе лигу страны из-за проваленной финансовой проверки. Руководство команды подавало протест, но он был отклонен, поэтому «Бордо» оспорил решение в Национальном олимпийском и спортивном комитете Франции.
В минувшем сезоне высшего дивизиона Франции «Бордо» занял последнее место.
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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8
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|
9
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|0
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|0
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|0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0-0
|0
|
11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
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20
|Осер
|0
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|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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