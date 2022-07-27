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Сегодня, 21:09

«Бордо» сыграет в лиге 2 в новом сезоне

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Федерация футбола Франции одобрила решение Олимпийского спортивного комитета Франции (CNSOF) по участию «Бордо» в лиге 2.

«Исполнительный комитет ФФФ просит комитет национального директората по управлению (DNCG) провести повторную проверку «Бордо», а также осуществлять усиленный и регулярный финансовый контроль клуба в течение сезона-2022/23», — говорится в пресс-релизе организации.

Ранее клуб перевели в третью по силе лигу страны из-за проваленной финансовой проверки. Руководство команды подавало протест, но он был отклонен, поэтому «Бордо» оспорил решение в Национальном олимпийском и спортивном комитете Франции.

В минувшем сезоне высшего дивизиона Франции «Бордо» занял последнее место.

Футбол
ФК Бордо
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