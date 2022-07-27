Неймар ответил Менье о «потере магии»: «Этот мальчик слишком много говорит»

Неймар ответил Менье после высказывания о потере бразильцем магии

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на слова бывшего защитника парижан Тома Менье.

Бельгиец считает, что форвард утратил былую магию после перехода из «Барселоны».

«Этот мальчик слишком много говорит», — ответил Неймар в комментариях под постом в соцсети.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.