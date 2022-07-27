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Неймар ответил Менье о «потере магии»: «Этот мальчик слишком много говорит»

Неймар ответил Менье после высказывания о потере бразильцем магии
Руслан Минаев
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Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на слова бывшего защитника парижан Тома Менье.

Бельгиец считает, что форвард утратил былую магию после перехода из «Барселоны».

«Этот мальчик слишком много говорит», — ответил Неймар в комментариях под постом в соцсети.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.

Неймар Сантос
Тома Менье
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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