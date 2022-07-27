Неймар ответил Менье о «потере магии»: «Этот мальчик слишком много говорит»
Неймар ответил Менье после высказывания о потере бразильцем магии
Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на слова бывшего защитника парижан Тома Менье.
Бельгиец считает, что форвард утратил былую магию после перехода из «Барселоны».
«Этот мальчик слишком много говорит», — ответил Неймар в комментариях под постом в соцсети.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.
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|Марсель
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|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ланс
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|0
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8
|Лион
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|0
|0
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9
|Нант
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|0
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|0-0
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10
|Лилль
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|0
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|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
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12
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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