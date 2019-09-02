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«ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара

04:37
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«ПСЖ» работает над улучшением имиджа нападающего Неймара, который хотел вернуться в «Барселону», но остался во французском клубе, сообщает Le Parisien. Парижане встретились с представителями фанатских группировок и попросили их в кричалках не оскорблять бразильца.

Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие. Другой болельщик потребовал, чтобы бразилец сосредоточился исключительно на выполнении своей работы.

Представитель Неймара: «Он остается в «ПСЖ»

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