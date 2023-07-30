«ПСЖ» не собирается отпускать защитника Маркиньоса до 2027 года

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос не покинет парижский клуб в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По информации издания, французская команда намерена сохранить Маркиньоса до срока окончания его контракта в 2027 году.

Бразильский защитник выступает за «ПСЖ» с 2013 года.

Он сыграл в составе команды 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.