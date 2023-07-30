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Сегодня, 15:34

«Галатасарай» объявил о переходе Икарди

Виктория Кравченко
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Мауро Икарди.
Фото AFP

«Галатасарай» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Мауро Икарди из «ПСЖ». 30-летний аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2027 года.

В СМИ писали, что «Галатасарай» заплатит «ПСЖ» 10 миллионов евро.

30-летний аргентинец выступал за турецкий клуб на правах аренды в сезоне-2022/23. Он провел за команду 26 матчей, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.

Мауро Икарди
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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