«Галатасарай» объявил о переходе Икарди

«Галатасарай» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Мауро Икарди из «ПСЖ». 30-летний аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2027 года.

В СМИ писали, что «Галатасарай» заплатит «ПСЖ» 10 миллионов евро.

30-летний аргентинец выступал за турецкий клуб на правах аренды в сезоне-2022/23. Он провел за команду 26 матчей, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.