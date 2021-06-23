«ПСЖ» планирует в пятницу объявить о трансфере Доннаруммы
17:14
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма на этой неделе официально станет игроком «ПСЖ». Французский клуб планирует объявить о подписание контракта с 22-летнем вратарем в пятницу, 25 июня, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Доннарумма уже прошел медосмотр для французского клуба в клинике в Риме.
Ранее сообщалось, что голкипер подпишет с «ПСЖ» контракт до 2026 года.
В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль. Он покидает итальянский клуб в качестве свободного агента.
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