«ПСЖ» планирует в пятницу объявить о трансфере Доннаруммы

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма на этой неделе официально станет игроком «ПСЖ». Французский клуб планирует объявить о подписание контракта с 22-летнем вратарем в пятницу, 25 июня, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Доннарумма уже прошел медосмотр для французского клуба в клинике в Риме.

Ранее сообщалось, что голкипер подпишет с «ПСЖ» контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль. Он покидает итальянский клуб в качестве свободного агента.