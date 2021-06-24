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Оскар Гарсия стал главным тренером «Реймса»

06:25
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Новым главным тренером «Реймса» стал испанский специалист Оскар Гарсия. Контракт рассчитан до 2024 года.

В конце мая «Реймс» объявил об уходе с поста главного тренера Давида Гиона. Он был главным тренером команды 2017 года, при этом в 2016 году его назначили исполняющим обязанности главного тренера.

В завершившемся сезоне «Реймс» занял 14-е место в чемпионате Франции.

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