Оскар Гарсия стал главным тренером «Реймса»
06:25
Новым главным тренером «Реймса» стал испанский специалист Оскар Гарсия. Контракт рассчитан до 2024 года.
В конце мая «Реймс» объявил об уходе с поста главного тренера Давида Гиона. Он был главным тренером команды 2017 года, при этом в 2016 году его назначили исполняющим обязанности главного тренера.
В завершившемся сезоне «Реймс» занял 14-е место в чемпионате Франции.
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