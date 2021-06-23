Хакими в ближайшее время станет игроком «ПСЖ»

«ПСЖ» согласовал трансфер защитник «Интера» Ашрафа Хакими. Сумма сделки составит 70 миллионов евро, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

22-летний марокканец также договорился по условия личного контракта. Он подпишет соглашение до 2026 года с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон (плюс еще до 2 миллионов в качестве бонусов).

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.