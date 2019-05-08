"ПСЖ" опроверг информацию о конфликте Неймара и Дракслера

"ПСЖ" в своем официальном Твиттере опроверг новость о стычке между нападающим команды Неймаром и полузащитником Юлианом Дракслером. Ранее об этом написало французское издание Le Parisien.

- Это смешная игра со стороны Le Parisien - представлять Неймара, гения мирового футбола, игроком, который бьется со своими коллегами в раздевалке, - говорится в сообщении. - Как вы придумываете эти вещи? Вы были в раздевалке? Неймар = "ПСЖ".

Издание ранее сообщило, что немец выразил недовольство тем, что бразилец слишком увлекается индивидуальной игрой. Тот в ответ сказал: "кто ты такой, чтобы говорить со мной? Все, что ты делаешь, это пасуешь назад. Ты бестолковый". После этого, по данным источника, футболисты чуть не подрались, их разнимал главный тренер Томас Тухель, а также Антеро Энрике, спортивный директор парижан.

Drôle de jeu de @le_Parisien : présenter @neymarjr, un phénomène du foot mondial, comme un joueur qui se bat avec ses coéquipiers dans le vestiaire.

Comment pouvez-vous inventer de telles choses ? Étiez-vous dans le vestiaire ?

Ney = @PSG_inside ❤💙 – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 мая 2019 г.

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