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Сегодня, 08:40

Паредес близок к уходу в «Галатасарай» из «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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«Галатасарай» настроен подписать полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, пишет инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, турецкий клуб договорился уже договорился с парижанами о покупке игрока за шесть миллионов евро. С самим футболистом клуб подпишет соглашение, который до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Паредес играл в аренде за «Ювентус». Он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых записал на забил один забитый мяч и сделал одну голевую передачу.

Леандро Паредес
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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