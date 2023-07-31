Паредес близок к уходу в «Галатасарай» из «ПСЖ»

«Галатасарай» настроен подписать полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, пишет инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, турецкий клуб договорился уже договорился с парижанами о покупке игрока за шесть миллионов евро. С самим футболистом клуб подпишет соглашение, который до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Паредес играл в аренде за «Ювентус». Он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых записал на забил один забитый мяч и сделал одну голевую передачу.