Источник: Месси станет обладателем «Золотого мяча»-2021
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в этом сезоне. Об этом сообщили журналисты Йозеп Педрероль (El Chiringuito) и Матте Морено (Calciomercato).
Форвард «Реала» Карим Бензема станет вторым. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски замкнет тройку лучших.
Ранее сообщалось, что именно польский форвард мюнхенцев получит награду лучшему футболисту мира.
Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки, который стал для него первым трофеем в составе национальной команды. 34-летний аргентинец является шестикратным обладателем приза лучшему игроку мира (два — по версии France Football и четыре — «Золотого мяча ФИФА»).
Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» по версии France Football состоится 29 ноября в Париже.
Messi, sus amigos ya lo saben?— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 26, 2021
Messi, Benzema, Lewandowski… https://t.co/XlKet5ntAM— Josep Pedrerol (@jpedrerol) November 26, 2021
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