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«ПСЖ» не отпустит Паредеса в другой клуб

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«ПСЖ» не планирует отпускать полузащитника Леандро Паредеса в другой клуб, сообщает Le10Sport. Сообщалось, что «Интер» предлагал парижанам обменять аргентинца на Кристиана Эриксена.

По данным источника, Маурисио Покеттино, который может возглавить «ПСЖ», хочет сохранить Паредеса в команде.

26-летний футболист перешел в парижский клуб в январе 2019 года из «Зенита». В этом сезоне он провел 9 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

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