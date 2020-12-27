«ПСЖ» не отпустит Паредеса в другой клуб

«ПСЖ» не планирует отпускать полузащитника Леандро Паредеса в другой клуб, сообщает Le10Sport. Сообщалось, что «Интер» предлагал парижанам обменять аргентинца на Кристиана Эриксена.

По данным источника, Маурисио Покеттино, который может возглавить «ПСЖ», хочет сохранить Паредеса в команде.

26-летний футболист перешел в парижский клуб в январе 2019 года из «Зенита». В этом сезоне он провел 9 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.