«ПСЖ» надеется завершить продажу Керера в «Вест Хэм» на этой неделе

«ПСЖ» работает над тем, чтобы поскорее продать защитника Тило Керера. Французский клуб рассчитывает продать 25-летнего немца в лондонский «Вест Хэм» уже на этой неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма сделки ранее оценивалась в районе 30 миллионов евро. «Вест Хэм» работает над тем, чтобы снизить этот ценник.

В прошедшем сезоне Керер принял участие в 34 матчах за парижан во всех турнирах и забил 2 мяча. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.