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15 августа, 17:29

«ПСЖ» надеется завершить продажу Керера в «Вест Хэм» на этой неделе

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» работает над тем, чтобы поскорее продать защитника Тило Керера. Французский клуб рассчитывает продать 25-летнего немца в лондонский «Вест Хэм» уже на этой неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма сделки ранее оценивалась в районе 30 миллионов евро. «Вест Хэм» работает над тем, чтобы снизить этот ценник.

В прошедшем сезоне Керер принял участие в 34 матчах за парижан во всех турнирах и забил 2 мяча. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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