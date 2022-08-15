Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

15 августа, 17:36

Защитник «Челси» Эмерсон находится в сфере интересов «Ниццы»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Челси» Эмерсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Футболист может оказаться в составе «Ниццы», сообщает журналист Николо Скира.

Руководство клуба уже начало переговоры с «Челси» относительно возможного трансфера. Сам 28-летний итальянец бразильского происхождения открыт к переходу, так как не видит будущего в составе синих.

В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за «Лион». Он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

ФК Ницца
ФК Челси
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» надеется завершить продажу Керера в «Вест Хэм» на этой неделе

Спортивный директор «ПСЖ» провел встречу с Неймаром и Мбаппе. На ней обсуждался конфликт между игроками
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
2
 Тулуза 2 1 1 0 4-1 4
3
 Ланс 2 1 1 0 3-2 4
4
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
5
 Монако 2 1 1 0 3-2 4
6
 Марсель 2 1 1 0 5-2 4
7
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
8
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
9
 Клермон Фут 2 1 0 1 4-7 3
10
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
11
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
12
 Анже 2 0 2 0 2-2 2
13
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
14
 Осер 2 0 1 1 3-6 1
15
 Брест 2 0 1 1 3-4 1
16
 Страсбур 2 0 1 1 2-3 1
17
 Ренн 2 0 1 1 1-2 1
18
 Аяччо 2 0 1 1 1-2 1
19
 Реймс 2 0 0 2 3-8 0
20
 Труа 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 22:00
Лион – Труа
 - : -
20.08 18:00
Монако – Ланс
 - : -
20.08 22:00
Марсель – Нант
 - : -
21.08 14:00
Страсбур – Реймс
 - : -
21.08 16:00
Анже – Брест
 - : -
21.08 16:00
Клермон Фут – Ницца
 - : -
21.08 16:00
Монпелье – Осер
 - : -
21.08 16:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
21.08 18:05
Ренн – Аяччо
 - : -
21.08 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Луис Хавьер Суарес

Луис Хавьер Суарес

Марсель

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 2 1 1
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 2 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости