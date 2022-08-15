Защитник «Челси» Эмерсон находится в сфере интересов «Ниццы»
Защитник «Челси» Эмерсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Футболист может оказаться в составе «Ниццы», сообщает журналист Николо Скира.
Руководство клуба уже начало переговоры с «Челси» относительно возможного трансфера. Сам 28-летний итальянец бразильского происхождения открыт к переходу, так как не видит будущего в составе синих.
В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за «Лион». Он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|
2
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Ланс
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Монако
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Клермон Фут
|2
|1
|0
|1
|4-7
|3
|
10
|Монпелье
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|
11
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Анже
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Осер
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Брест
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Страсбур
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Аяччо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Реймс
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
|
20
|Труа
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|22:00
|
Лион – Труа
|- : -
|20.08
|18:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|20.08
|22:00
|
Марсель – Нант
|- : -
|21.08
|14:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|21.08
|16:00
|
Анже – Брест
|- : -
|21.08
|16:00
|
Клермон Фут – Ницца
|- : -
|21.08
|16:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|21.08
|16:00
|
Тулуза – Лорьян
|- : -
|21.08
|18:05
|
Ренн – Аяччо
|- : -
|21.08
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Луис Хавьер Суарес
Марсель
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|2
|1
|0
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