Защитник «Челси» Эмерсон находится в сфере интересов «Ниццы»

Защитник «Челси» Эмерсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Футболист может оказаться в составе «Ниццы», сообщает журналист Николо Скира.

Руководство клуба уже начало переговоры с «Челси» относительно возможного трансфера. Сам 28-летний итальянец бразильского происхождения открыт к переходу, так как не видит будущего в составе синих.

В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за «Лион». Он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.