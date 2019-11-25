«ПСЖ» начала переговоры с Мбаппе о новом контракте

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может продлить контракт с клубом. Французский клуб уже начал переговоры с 20-летним форвардом, сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что «ПСЖ» хочет подписать с Мбаппе соглашение на пять лет с ежегодной зарплатой в 30 миллионов евро плюс бонусы.

Мбаппе интересен «Реалу», однако президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не хочет продавать француза и в ближайшее время встретится с его агентом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 11 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 3 голевых передачи.

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