«ПСЖ» может подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Фредом, сообщает Sky Sports.

Парижане хотят попытаться подписать 29-летнего бразильца, несмотря на то, что «МЮ» недавно активировал опцию продления контракта с футболистом до конца сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 Фред забил 1 гол в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.