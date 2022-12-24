«Лион» намерен расстаться с Джеромом Боатенгом в зимнее трансферное окно

«Лион» принял решение расстаться с защитником Джеромом Боатенгом в зимнее трансферное окно, сообщает Fichajes.net.

Контракт 34-летнего немца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года, но «ткачи» готов отпустить нападающего уже зимой.

В нынешнем сезоне опытный защитник провел во французской лиге 1 только 4 матча.

Напомним, что Боатенг подписал контракт с «Лионом» летом 2021 года на правах свободного агента.