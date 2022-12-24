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«Лион» намерен расстаться с Джеромом Боатенгом в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лион» принял решение расстаться с защитником Джеромом Боатенгом в зимнее трансферное окно, сообщает Fichajes.net.

Контракт 34-летнего немца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года, но «ткачи» готов отпустить нападающего уже зимой.

В нынешнем сезоне опытный защитник провел во французской лиге 1 только 4 матча.

Напомним, что Боатенг подписал контракт с «Лионом» летом 2021 года на правах свободного агента.

Джером Боатенг
ФК Лион
0
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 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
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 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
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 Монако 15 8 3 4 29-21 27
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 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
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 Труа 15 3 5 7 26-31 14
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 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
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Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
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Марсель – Тулуза
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Ницца – Ланс
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Неймар

Неймар

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Терем Моффи

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 9
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Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

 12 2 2
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