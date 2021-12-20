«ПСЖ» может отдать Икарди «Ювентусу» в обмен на Артура
14:45
«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться игроками, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, парижский клуб может отдать нападающего команды Икарди в обмен на полузащитника туринцев Артура.
Оба игрока недовольны своим положением в своих нынешних командах и готовы к переходу.
Отмечается, что клубы возьмут игроков в аренду с возможностью полноценного трансфера.
Дополнительная информация:
https://www.getfootballnewsitaly.com/2021/swap-deal-idea-between-juventus-and-psg-emerges/
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю