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«ПСЖ» может отдать Икарди «Ювентусу» в обмен на Артура

14:45

«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться игроками, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, парижский клуб может отдать нападающего команды Икарди в обмен на полузащитника туринцев Артура.

Оба игрока недовольны своим положением в своих нынешних командах и готовы к переходу.

Отмечается, что клубы возьмут игроков в аренду с возможностью полноценного трансфера.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsitaly.com/2021/swap-deal-idea-between-juventus-and-psg-emerges/

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Карен Саркисян все материалы автора

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