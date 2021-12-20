«ПСЖ» может отдать Икарди «Ювентусу» в обмен на Артура

«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться игроками, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, парижский клуб может отдать нападающего команды Икарди в обмен на полузащитника туринцев Артура.

Оба игрока недовольны своим положением в своих нынешних командах и готовы к переходу.

Отмечается, что клубы возьмут игроков в аренду с возможностью полноценного трансфера.