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«Тулуза» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире

Видеотрансляция матча лиги 1 «Тулуза» — «Монако» начнется в 23.00 мск 20 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Александр Головин.
Александр Головин (с мячом).
Фото AFP

20 декабря «Тулуза» на своем домашнем стадионе сыграет против «Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Тулуза» — «Монако» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В последний раз команды играли друг с другом 3 июня 2023 года. Тогда «Тулуза» в гостях победила «Монако» со счетом 2:1 в 38-м туре чемпионата Франции прошлого сезона.

«Тулуза» с 14 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице лиги 1. Монегаски с 30 баллами занимают третье место.

В текущем сезоне российский полузащитник Александр Головин провел за «Монако» 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
0
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«ПСЖ» — «Метц»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 11 4 1 39-13 37
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 16 7 7 2 20-12 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
12
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 16 4 4 8 15-24 16
15
 Тулуза 16 2 8 6 14-21 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 - : -
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
20.12 23:00
Лион – Нант
 - : -
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 - : -
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 - : -
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 - : -
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 - : -
20.12 23:00
Тулуза – Монако
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 16
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 13 1 5
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 13 1 4
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