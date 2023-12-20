20 декабря «Тулуза» на своем домашнем стадионе сыграет против «Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Тулуза» — «Монако» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В последний раз команды играли друг с другом 3 июня 2023 года. Тогда «Тулуза» в гостях победила «Монако» со счетом 2:1 в 38-м туре чемпионата Франции прошлого сезона.

«Тулуза» с 14 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице лиги 1. Монегаски с 30 баллами занимают третье место.

В текущем сезоне российский полузащитник Александр Головин провел за «Монако» 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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