«ПСЖ» победил «Марсель», несмотря на два не засчитанных гола Месси

«ПСЖ» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции победил «Марсель» со счетом 2:1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс».

Хозяева открыли счет на 12-й минуте встречи — отличился Неймар. Гости сравняли на 31-й минуте — гол забил Дуже Чалета-Цар.

На 45+4-й минуте Килиан Мбаппе забил победный мяч с пенальти.

Нападающий парижан Лионель Месси дважды отправил мяч в сетку ворот, но голы не были засчитаны из-за офсайдов.

Еще кроме того, из-за положения вне игры был отменен гол защитника Марселя Вильяма Салиба.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Вторым идет «Марсель», отставая от лидера на 15 очков.