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Сегодня, 23:27

Петер Бос останется на посту главного тренера «Лиона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Петер Бос останется на посту главного тренера «Лиона» на следующий сезон. Это решение подтвердил президент клуба Жан-Мишель Олас, сообщает L'Equipe.

58-летний специалист возглавил французский клуб перед началом нынешнего сезона.

В чемпионате Франции «Лион» идет на восьмом месте, набрав 49 очков и сохраняя шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Также команда под руководством Боса дошла до четвертьфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей проиграла английскому «Вест Хэму».

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2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
6
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
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 Нант 32 13 8 11 41-35 47
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 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
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