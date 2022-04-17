Петер Бос останется на посту главного тренера «Лиона»
Петер Бос останется на посту главного тренера «Лиона» на следующий сезон. Это решение подтвердил президент клуба Жан-Мишель Олас, сообщает L'Equipe.
58-летний специалист возглавил французский клуб перед началом нынешнего сезона.
В чемпионате Франции «Лион» идет на восьмом месте, набрав 49 очков и сохраняя шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон.
Также команда под руководством Боса дошла до четвертьфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей проиграла английскому «Вест Хэму».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|
3
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
4
|Ницца
|32
|16
|7
|9
|42-28
|54
|
5
|Страсбур
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|
6
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|
7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|
8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|
9
|Лилль
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|
11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|
12
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
13
|Реймс
|32
|8
|13
|11
|34-35
|37
|
14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|
15
|Труа
|32
|8
|9
|15
|30-45
|33
|
16
|Лорьян
|32
|7
|10
|15
|32-52
|31
|
17
|Сент-Этьен
|32
|7
|9
|16
|35-62
|30
|
18
|Клермон Фут
|32
|7
|8
|17
|32-61
|29
|
19
|Бордо
|32
|5
|11
|16
|42-77
|26
|
20
|Метц
|32
|4
|12
|16
|29-58
|24
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|20:00
|
Бордо – Сент-Этьен
|- : -
|20.04
|20:00
|
Лорьян – Метц
|- : -
|20.04
|20:00
|
Монако – Ницца
|- : -
|20.04
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|20.04
|20:00
|
Труа – Клермон Фут
|- : -
|20.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|- : -
|20.04
|22:00
|
Брест – Лион
|- : -
|20.04
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|20.04
|22:00
|
Марсель – Нант
|- : -
|20.04
|22:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|27
|1
|8
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