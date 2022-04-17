Петер Бос останется на посту главного тренера «Лиона»

Петер Бос останется на посту главного тренера «Лиона» на следующий сезон. Это решение подтвердил президент клуба Жан-Мишель Олас, сообщает L'Equipe.

58-летний специалист возглавил французский клуб перед началом нынешнего сезона.

В чемпионате Франции «Лион» идет на восьмом месте, набрав 49 очков и сохраняя шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Также команда под руководством Боса дошла до четвертьфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей проиграла английскому «Вест Хэму».