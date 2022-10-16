Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Марселем», Жиго получил красную карточку
«ПСЖ» обыграл «Марсель» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:0.
Единственный гол на 45+1-й минуте забил форвард парижан Неймар.
Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий за «Марсель», вышел на поле на 44-й минуте, заменив своего одноклубника Эрика Байи. На 72-й минуте француз получил красную карточку за грубый фол.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|
2
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|
3
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|
4
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|
5
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|
6
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|
7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
8
|Клермон Фут
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|
9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
10
|Лион
|11
|4
|2
|5
|19-15
|14
|
11
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|
12
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|
13
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|
15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|
17
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
18
|Аяччо
|11
|2
|2
|7
|8-16
|8
|
19
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|
20
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
Результаты / календарь
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38 тур
|14.10
|22:00
|
Страсбур – Лилль
|0 : 3
|15.10
|18:00
|
Лорьян – Реймс
|0 : 0
|15.10
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|1 : 0
|16.10
|14:00
|
Тулуза – Анже
|3 : 2
|16.10
|16:00
|
Осер – Ницца
|1 : 1
|16.10
|16:00
|
Нант – Брест
|4 : 1
|16.10
|16:00
|
Ренн – Лион
|3 : 2
|16.10
|16:00
|
Труа – Аяччо
|1 : 1
|16.10
|18:05
|
Монако – Клермон Фут
|1 : 1
|16.10
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2
|
|
Жан-Клер Тодибо
Ницца
|9
|1
|1
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