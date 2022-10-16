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Сегодня, 23:41

Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Марселем», Жиго получил красную карточку

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Неймар и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» обыграл «Марсель» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил форвард парижан Неймар.

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий за «Марсель», вышел на поле на 44-й минуте, заменив своего одноклубника Эрика Байи. На 72-й минуте француз получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.

Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Марсель

Неймар Сантос
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 0 : 3
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 0 : 0
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 1 : 0
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 3 : 2
16.10 16:00
Осер – Ницца
 1 : 1
16.10 16:00
Нант – Брест
 4 : 1
16.10 16:00
Ренн – Лион
 3 : 2
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 1 : 1
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 1 : 1
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 9 1 1
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