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Мбаппе: «Я очень счастлив в «ПСЖ» и никогда не просил уйти в январе»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что он может покинуть французский клуб зимой.

«Я очень счастлив в «ПСЖ», я никогда не просил уйти в январе. Информация появилась в день матча с «Бенфикой». Я даже отдаленно не причастен к этой новости. Я был так же шокирован, как и все остальные. Когда ты играешь в «ПСЖ», то знаешь, во что ввязываешься, что хорошего и плохого в этом будет. Ты должен быть готов. Мы сосредоточены на победах и титулах», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и сделал результативную передачу.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 0 : 3
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 0 : 0
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 1 : 0
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 3 : 2
16.10 16:00
Осер – Ницца
 1 : 1
16.10 16:00
Нант – Брест
 4 : 1
16.10 16:00
Ренн – Лион
 3 : 2
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 1 : 1
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 1 : 1
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 1 : 0
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ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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