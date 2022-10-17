Мбаппе: «Я очень счастлив в «ПСЖ» и никогда не просил уйти в январе»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что он может покинуть французский клуб зимой.

«Я очень счастлив в «ПСЖ», я никогда не просил уйти в январе. Информация появилась в день матча с «Бенфикой». Я даже отдаленно не причастен к этой новости. Я был так же шокирован, как и все остальные. Когда ты играешь в «ПСЖ», то знаешь, во что ввязываешься, что хорошего и плохого в этом будет. Ты должен быть готов. Мы сосредоточены на победах и титулах», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и сделал результативную передачу.