«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном». Головин был заменен на 61-й минуте

«Монако» дома сыграл вничью с «Клермоном» в матче 11-го тура лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева остались в меньшинстве на 17-й минуте — прямую красную карточку получил Мохамед Камара. Однако, на 31- минуте «Монако» открыл счет в игре, забил Брил Эмболо. Во втором тайме «Клермон» сравнял, благодаря голу Комнена Андрича.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Монако» набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице чемпионата Франции. «Клермон» находится на 8-й позиции (16 очков).