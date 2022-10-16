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Сегодня, 20:05

«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном». Головин был заменен на 61-й минуте

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Монако» дома сыграл вничью с «Клермоном» в матче 11-го тура лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева остались в меньшинстве на 17-й минуте — прямую красную карточку получил Мохамед Камара. Однако, на 31- минуте «Монако» открыл счет в игре, забил Брил Эмболо. Во втором тайме «Клермон» сравнял, благодаря голу Комнена Андрича.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Монако» набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице чемпионата Франции. «Клермон» находится на 8-й позиции (16 очков).

Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Клермон Фут

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Александр Головин
ФК Клермон Фут
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лига 1: «Монако» — «Клермон», «ПСЖ» — «Марсель» и другие матчи 11-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 0 : 3
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 0 : 0
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 1 : 0
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 3 : 2
16.10 16:00
Осер – Ницца
 1 : 1
16.10 16:00
Нант – Брест
 4 : 1
16.10 16:00
Ренн – Лион
 3 : 2
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 1 : 1
16.10 18:05
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16.10 21:45
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Неймар

ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
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Эммануэль Агбаду

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 10 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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