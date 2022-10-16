«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном». Головин был заменен на 61-й минуте
«Монако» дома сыграл вничью с «Клермоном» в матче 11-го тура лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Хозяева остались в меньшинстве на 17-й минуте — прямую красную карточку получил Мохамед Камара. Однако, на 31- минуте «Монако» открыл счет в игре, забил Брил Эмболо. Во втором тайме «Клермон» сравнял, благодаря голу Комнена Андрича.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
«Монако» набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице чемпионата Франции. «Клермон» находится на 8-й позиции (16 очков).
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|
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|
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|0
|7
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|11
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|
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|11
|2
|4
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15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|
17
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
18
|Аяччо
|11
|2
|2
|7
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|Анже
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|14.10
|22:00
|
Страсбур – Лилль
|0 : 3
|15.10
|18:00
|
Лорьян – Реймс
|0 : 0
|15.10
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|1 : 0
|16.10
|14:00
|
Тулуза – Анже
|3 : 2
|16.10
|16:00
|
Осер – Ницца
|1 : 1
|16.10
|16:00
|
Нант – Брест
|4 : 1
|16.10
|16:00
|
Ренн – Лион
|3 : 2
|16.10
|16:00
|
Труа – Аяччо
|1 : 1
|16.10
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Монако – Клермон Фут
|1 : 1
|16.10
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
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Неймар
ПСЖ
|8
|П
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Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
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ПСЖ
|7
|
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Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
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Эммануэль Агбаду
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|10
|2
|2
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Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2
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|9
|1
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