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Сегодня, 16:25

«ПСЖ» и Почеттино достигли соглашения о расторжении контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта, сообщает The Athletic.

По данным источника, Почеттино встретился с руководством клуба на прошлой неделе и в результате беседы было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Ранее сообщалось, что 50-летнего аргентинца в парижском клубе сменит бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, кубок и суперкубок Франции. Напомним, что летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.

Источник: https://theathletic.com/news/mauricio-pochettino-psg-contract-leave/9HTQagaJwYGK/
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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Лилль – Ренн
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
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Лион

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