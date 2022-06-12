«ПСЖ» и Почеттино достигли соглашения о расторжении контракта

«ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта, сообщает The Athletic.

По данным источника, Почеттино встретился с руководством клуба на прошлой неделе и в результате беседы было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Ранее сообщалось, что 50-летнего аргентинца в парижском клубе сменит бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, кубок и суперкубок Франции. Напомним, что летом он продлил контракт с клубом до 2023 года.