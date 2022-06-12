Нападающий «Анже» Мохамед-Али Чо близок к переходу в «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в ближайшее время может подписать нападающего «Анже» Мохамеда-Али Чо, информирует RMC.

Ранее 18-летним форвардом активно интересовался французский «Марсель», однако интерес к футболисту снизился на фоне других трансферных приобритений клуба. Конкуренцию «Реал Сосьедаду» могут составить испанский «Бетис» и немецкий «Айнтрахт».

В прошедшем сезоне нападающий «Анже» провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Анже» занял 14-е место в чемпионате Франции сезона-2021/22, набрав 41 очко в 38 турах.