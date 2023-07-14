«ПСЖ» хочет подписать нападающего «Лиона» Баркола
«ПСЖ» рассматривает возможность подписания нападающего «Лиона» Брэдли Баркола, сообщает RMC Sport.
По данным источника, новый главный тренер парижан Луис Энрике считает 20-летнего француза приоритетной целью в это трансферное окно. Представители «ПСЖ» уже контактировали с футболистом, однако «Лион» пока не заинтересован в продаже игрока.
Баркола является воспитанником «Лиона». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Баркола провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.
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|Марсель
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4
|Ренн
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5
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
|0
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|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
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Страсбур – Лион
|- : -
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