«ПСЖ» хочет купить Рэшфорда до закрытия трансферного окна. Нападающий согласен на переход

«ПСЖ» возобновил интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорд. Французский клуб хочет приобрести футболиста до закрытия трансферного окна, сообщает RMC Sport.

Сам 24-летний англичанин готов покинуть «МЮ» и согласен на переезд в Париж.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.