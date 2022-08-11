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Сегодня, 20:21

«ПСЖ» хочет купить Рэшфорда до закрытия трансферного окна. Нападающий согласен на переход

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» возобновил интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорд. Французский клуб хочет приобрести футболиста до закрытия трансферного окна, сообщает RMC Sport.

Сам 24-летний англичанин готов покинуть «МЮ» и согласен на переезд в Париж.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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