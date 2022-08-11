«Ренн» объявил о трансфере нападающего «ПСЖ» Калимуэндо

«Ренн» объявил о трансфере нападающего «ПСЖ» Арно Калимуэндо. Соглашение французского форварда с новым клубом рассчитано на 5 сезонов.

«Калимуэндо выбрал «Ренн» и проявил для этого большую решимость. Мы хотели усилить атаку. Было важно привлечь дополнительного игрока, чтобы справиться со всеми непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть до конца трансферного окна. Это игрок соответствует нашим характеристикам. Мы счастливы, что он с нами», — приводит слова технического директора французского клуба Флориана Мориса пресс-служба «Ренна».

20-летний Калимуэндо выступал в аренде за «Ланс» в прошлом сезоне. Форвард забил 13 голов в 38 встречах во всех турнирах за французский клуб.