Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:55

«Ренн» объявил о трансфере нападающего «ПСЖ» Калимуэндо

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Арно Калимуэндо.
Фото ФК «Ренн»

«Ренн» объявил о трансфере нападающего «ПСЖ» Арно Калимуэндо. Соглашение французского форварда с новым клубом рассчитано на 5 сезонов.

«Калимуэндо выбрал «Ренн» и проявил для этого большую решимость. Мы хотели усилить атаку. Было важно привлечь дополнительного игрока, чтобы справиться со всеми непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть до конца трансферного окна. Это игрок соответствует нашим характеристикам. Мы счастливы, что он с нами», — приводит слова технического директора французского клуба Флориана Мориса пресс-служба «Ренна».

20-летний Калимуэндо выступал в аренде за «Ланс» в прошлом сезоне. Форвард забил 13 голов в 38 встречах во всех турнирах за французский клуб.

Источник: https://www.staderennais.com/arnaud-kalimuendo-est-rouge-et-noir
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» хочет купить Рэшфорда до закрытия трансферного окна. Нападающий согласен на переход
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
2
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
14
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
19
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
20
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Нант – Лилль
 - : -
13.08 18:00
Монако – Ренн
 - : -
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
14.08 14:00
Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
14.08 21:45
Брест – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Седрик Бакамбю

Седрик Бакамбю

Марсель

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости