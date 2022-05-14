«ПСЖ» готов продать вратаря Кейлора Неваса летом

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас летом может покинуть французский клуб, сообщает L'Equipe.

В Париже приняли решение сделать ставку на Джанлуиджи Доннарумму. Поэтому летом клуб будет искать варианты для продажи 35-летнего костариканца.

В нынешнем сезоне Кейлор Навас принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в девяти из которых отстоял на ноль, а в остальных встречах пропустил 24 мяча.

Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 10 миллионов евро.