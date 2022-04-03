«ПСЖ» готов продать Неймара летом. Другие клубы отпугивает высокая зарплата игрока

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи нападающего Неймара летом, сообщает Telefoot.

Однако другие клубы отпугивает высокая зарплата 30-летрего бразильца. Так что пока парижане не получали ни одного предложения.

Ранее появлялась информация, что вылет команды из Лиги чемпионов и недовольство со стороны болельщиков не заставят бразильского футболиста искать новый клуб этим летом. Неймар счастлив в столице Франции и не стремится к переезду.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.