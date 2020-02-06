«ПСЖ» готов продать Дракслера за 30 миллионов евро

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить клубную прописку этим летом. 26-летний немец уже не нужен парижанам, поэтому клуб выставил ценник в 30 миллионов евро на игрока, сообщает RMC.

Ранее у «ПСЖ» было предложение от «Лиона», но парижский клуб отказался продавать Дракслера в другой французский клуб этой зимой.

В текущем сезоне на счету немца 2 голевые передачи в 8 матчах лиги 1.