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Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» готов продать Дракслера за 30 миллионов евро

6 февраля 2020, 23:19
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить клубную прописку этим летом. 26-летний немец уже не нужен парижанам, поэтому клуб выставил ценник в 30 миллионов евро на игрока, сообщает RMC.

Ранее у «ПСЖ» было предложение от «Лиона», но парижский клуб отказался продавать Дракслера в другой французский клуб этой зимой.

В текущем сезоне на счету немца 2 голевые передачи в 8 матчах лиги 1.

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