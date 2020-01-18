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«ПСЖ» готов платить Кулибали 12 миллионов евро в год

16:07
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«ПСЖ» продолжает пытаться приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Парижане готовы платить 28-летнему сенегальцу 12 миллионов евро в год, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.

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