«ПСЖ» готов платить Кулибали 12 миллионов евро в год

«ПСЖ» продолжает пытаться приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Парижане готовы платить 28-летнему сенегальцу 12 миллионов евро в год, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.