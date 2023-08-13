Энрике — о ничьей с «Лорьяном»: «Я разочарован результатом, «ПСЖ» заслуживал большего»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Лорьяном» (0:0) в первом туре чемпионата Франции-2023/24.
«Я разочарован результатом, я думаю, что мы заслуживали большего. Соперник очень хорошо оборонялся. Грустно, что мы разочаровали болельщиков. Сегодня нам не хватало выходов без мяча, передач между линиями, диагональной игры, чтобы создавать моменты и быть более эффективными, но я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет на выезде с «Тулузой» (19 августа), а «Лорьян» 20 августа примет «Ниццу».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Витинья
Марсель
|1
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|
|
Маршалл Мунетси
Реймс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Ренан Лоди
Марсель
|1
|0
|1
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