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Сегодня, 00:44

Энрике — о ничьей с «Лорьяном»: «Я разочарован результатом, «ПСЖ» заслуживал большего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Лорьяном» (0:0) в первом туре чемпионата Франции-2023/24.

«Я разочарован результатом, я думаю, что мы заслуживали большего. Соперник очень хорошо оборонялся. Грустно, что мы разочаровали болельщиков. Сегодня нам не хватало выходов без мяча, передач между линиями, диагональной игры, чтобы создавать моменты и быть более эффективными, но я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет на выезде с «Тулузой» (19 августа), а «Лорьян» 20 августа примет «Ниццу».

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
2
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
3
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
4
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
5
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
9
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
10
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
12
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
13
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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Витинья

Витинья

Марсель

 1
Бафоде Диаките

Бафоде Диаките

Лилль

 1
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 1
П
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

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И К Ж
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