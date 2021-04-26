«ПСЖ» больше не интересуется Доннаруммой

«ПСЖ» прекратил переговоры с агентом голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы по поводу возможного контракта, сообщает Football Italia.

Причиной потери интереса к вратарю сборной Италии со стороны парижан стало подписание нового контракта с Кейлором Навасом, рассчитанного до 30 июня 2024 года.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 42 матчах во всех турнирах, пропустив 51 мяч в свои ворота и 10 раз сыграв «на ноль».