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«ПСЖ» больше не интересуется Доннаруммой

26 апреля 2021, 23:26
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«ПСЖ» прекратил переговоры с агентом голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы по поводу возможного контракта, сообщает Football Italia.

Причиной потери интереса к вратарю сборной Италии со стороны парижан стало подписание нового контракта с Кейлором Навасом, рассчитанного до 30 июня 2024 года.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 42 матчах во всех турнирах, пропустив 51 мяч в свои ворота и 10 раз сыграв «на ноль».

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