Кейлор Навас продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года

«ПСЖ» 26 апреля на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с основным вратарем Кейлорм Навасом. 34-летний костариканец заключил соглашение до 2024 года.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de @NavasKeylor pour une saison suppl?mentaire. ??



?g? de 34 ans, le gardien de but est d?sormais li? avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2024. ?? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2021

Навас перешел в «ПСЖ» из «Реала» в 2019 году. В составе французской команды он выиграл чемпионат страны, Кубок Франции и Кубок лиги, играл в финале Лиги чемпионов.