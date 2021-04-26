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Кейлор Навас продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года

19:15
Кейлор Навас. Фото Reuters
Кейлор Навас. Фото Reuters
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«ПСЖ» 26 апреля на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с основным вратарем Кейлорм Навасом. 34-летний костариканец заключил соглашение до 2024 года.

Навас перешел в «ПСЖ» из «Реала» в 2019 году. В составе французской команды он выиграл чемпионат страны, Кубок Франции и Кубок лиги, играл в финале Лиги чемпионов.

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