Навас хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас после подписания нового контракта признался, что хочет выиграть все трофеи. 34-летний костариканец заключил соглашение до 2024 года.

«Я думаю, что у клуба есть потенциал выиграть все соревнования. Я жажду трофеев, хочу выиграть все возможные титулы», — цитирует пресс-служба клуба Наваса.

Навас перешел в «ПСЖ» из «Реала» в 2019 году. В составе французской команды он выиграл чемпионат страны, Кубок Франции и Кубок лиги, играл в финале Лиги чемпионов.