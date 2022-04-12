«Барселона» хочет вернуть Хави Симонса из «ПСЖ»
«Барселона» интересуется полузащитником «ПСЖ» Хави Симонсом, сообщает Sport.es.
Каталонский клуб хочет вернуть своего 18-летнего воспитанника, чей контракт с парижанами действует до конца июня этого года. При этом «ПСЖ» хочет сохранить нидерландца и предложил ему продлить соглашение.
В сезоне-2021/22 Симонс принял участие в 7 матчах «ПСЖ» и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Симонс присоединился к «ПСЖ» в июле 2019 года, до этого он 9 лет занимался в академии «Барселоны».
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|34-35
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|
13
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|30
|9
|7
|14
|32-37
|34
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
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|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
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|31
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|8
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|29
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18
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|13
|13
|26-43
|28
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19
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|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|- : -
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
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Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
|
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Карим Бензема
Реал
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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|
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
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Карим Бензема
Реал
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|
|
Жорди Альба
Барселона
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|И
|К
|Ж
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Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
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|2
|2
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|6
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