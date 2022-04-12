«Барселона» хочет вернуть Хави Симонса из «ПСЖ»

«Барселона» интересуется полузащитником «ПСЖ» Хави Симонсом, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб хочет вернуть своего 18-летнего воспитанника, чей контракт с парижанами действует до конца июня этого года. При этом «ПСЖ» хочет сохранить нидерландца и предложил ему продлить соглашение.

В сезоне-2021/22 Симонс принял участие в 7 матчах «ПСЖ» и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Симонс присоединился к «ПСЖ» в июле 2019 года, до этого он 9 лет занимался в академии «Барселоны».