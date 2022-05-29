Фанаты «Сент-Этьена устроили беспорядки на поле после матча с «Осером»

«Осер» вернулся в высший дивизион чемпионата Франции.

В воскресенье «Осер» на выезде в серии пенальти обыграл «Сент-Этьен» в ответном стыковом матче за право выступать в лиге 1.

Сразу после решающего пенальти сотни фанатов прорвались на поле и начали метать зажженные файера в сторону подтрибунки, куда пытались убежать футболисты обеих команд.

«Осер» последний раз выступал в лиге 1 в сезоне-2011/12.