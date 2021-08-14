«ПСЖ» без Месси победил «Страсбур»

«ПСЖ» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции победил «Страсбур» со счетом 4:2. В составе парижской команды голы забили Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Юлиан Дракслер и Пабло Сарабия.

У «Страсбура» отличились Кевин Гамейро и Людовик Ажорк.

На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Александр Джику.

Для «ПСЖ» это вторая победа в двух матчах. Команда Маурисио Почеттино вышла в лидеры чемпионата. «Страсбург» потерпел второе поражение и занимает последнее место.

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в этом матче, но наблюдал за встречей с трибуны. Аргентинец набирает форму после недавнего перехода из «Барселоны».

По той же причине встречу пропустили Неймар, Маркиньос, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Джанлуиджи Доннарумма и Марко Верратти. Защитник Серхио Рамос испытывает проблемы с голенью и также пропустил эту игру.

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

«ПСЖ» — «Страсбур» — 4:2 (3:0)

Голы: Икарди, 3 (1:0). Мбаппе, 25 (2:0). Дракслер, 27 (3:0). Гамейро, 53 (3:1). Айорк, 64 (3:2). Сарабия, 86 (4:2).

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, А.Диалло, Керер, Хакими, Вейналдум (Рафинья, 88), Эррера, Дракслер (Сарабия, 70), Икарди (Калимуэндо, 88), Мбаппе, Дина Эбимбе (Данилу Перрейра, 60).

«Страсбур»: Селс, Джикю, Перрен, Фила (Каси, 63), Прцич (Сиби, 77), Льенар, Аолу (Томассон, 42), Сиссоко, Беллегард, Гамейро (Уорис, 76), Айорк (А.Диалло, 76).

Предупреждения: Дина Эбимбе, 51. Фила, 60. Джикю, 79. Беллегард, 90+2.

Удаление: Джикю, 81.

Судья: Делажо (Франция).

14 августа. Париж. Стадион «Парк де Пренс».