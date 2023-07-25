«ПСЖ» сыграл вничью с «Аль-Насром» Роналду в товарищеском матче
«ПСЖ» сыграл вничью с «Аль-Насром» в товарищеском матче — 0:0.
Португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и был 66-й минуте.
«ПСЖ» не взял нападающего Килиана Мбаппе на предсезонный тур по Японии. На 61-й минуте матча на поле появился его младший брат Итан.
В следующем товарищеском матче «ПСЖ» сыграет с японским клубом «Сересо Осака» 28 июля, а «Аль-Наср» встретится с «Интером» 27 июля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|00:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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