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«ПСЖ» сыграл вничью с «Аль-Насром» Роналду в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
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«ПСЖ» сыграл вничью с «Аль-Насром» в товарищеском матче — 0:0.

Португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и был 66-й минуте.

«ПСЖ» не взял нападающего Килиана Мбаппе на предсезонный тур по Японии. На 61-й минуте матча на поле появился его младший брат Итан.

В следующем товарищеском матче «ПСЖ» сыграет с японским клубом «Сересо Осака» 28 июля, а «Аль-Наср» встретится с «Интером» 27 июля.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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