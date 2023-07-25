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Мостовой: «Глядя на предложение Мбаппе, убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Килиана Мбаппе. Он признался, что был шокирован этой новостью.

«Я в шоке. Тут теперь все зависит от Мбаппе. Я считаю, что тут даже думать не надо. Ушел и все. Тем более, гарантию дают, что через год уйдет в «Реал». Это тоже сумасшествие, конечно. Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя.

Глядя на предложение Мбаппе, в очередной раз убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги. Шейхи даже не считают их, так живут. Так что Мбаппе может уехать и заработать за год на 10 жизней вперед», — цитирует Мостового «Евро Футбол».

24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе, а самому форварду готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в мадридский «Реал» следующим летом.

Позже появилась информация, что 24-летний француз отклонит предложение клуба из Саудовской Аравии.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005243897_aleksandr_mostovoy_glyadya_na_predlojenie_mbappe_ubejdaeshsya_chto_saudityi_ne_znayut_chto_takoe_dengi
Александр Мостовой
ФК Аль-Хиляль
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