Мостовой: «Глядя на предложение Мбаппе, убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Килиана Мбаппе. Он признался, что был шокирован этой новостью.
«Я в шоке. Тут теперь все зависит от Мбаппе. Я считаю, что тут даже думать не надо. Ушел и все. Тем более, гарантию дают, что через год уйдет в «Реал». Это тоже сумасшествие, конечно. Происходит то, что во сне даже представить себе нельзя.
Глядя на предложение Мбаппе, в очередной раз убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги. Шейхи даже не считают их, так живут. Так что Мбаппе может уехать и заработать за год на 10 жизней вперед», — цитирует Мостового «Евро Футбол».
24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе, а самому форварду готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в мадридский «Реал» следующим летом.
Позже появилась информация, что 24-летний француз отклонит предложение клуба из Саудовской Аравии.
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2
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3
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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