Болт о 700 миллионах евро для Мбаппе: «Я готов возобновить карьеру ради этой зарплаты»
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт высказался о зарплате, которую по данным СМИ, предлагают нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за форварда, а самому Мбаппе готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в мадридский «Реал» следующим летом.
Позже появилась информация, что 24-летний француз отклонит предложение клуба из Саудовской Аравии.
«Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты в размере 776 миллионов долларов», — написал Болт в Twitter.
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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|Монако
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8
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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|0
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18
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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