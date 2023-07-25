Болт о 700 миллионах евро для Мбаппе: «Я готов возобновить карьеру ради этой зарплаты»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт высказался о зарплате, которую по данным СМИ, предлагают нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за форварда, а самому Мбаппе готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в мадридский «Реал» следующим летом.

Позже появилась информация, что 24-летний француз отклонит предложение клуба из Саудовской Аравии.

«Я готов отменить завершение карьеры ради этой зарплаты в размере 776 миллионов долларов», — написал Болт в Twitter.