Президент «Сент-Этьена» считает, что слишком рано завершать чемпионат Франции

Президент «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо считает, что не нужно торопиться с принятием решений по судьбе чемпионата Франции. Он прокомментировал призывы завершить турнир досрочно из-за пандемии коронавируса, которая пока его приостановила.

— Руководство лиги говорит, что не нужно торопиться с остановкой чемпионата или его возобновлением, — цитирует L'Equipe Кайаццо. — О принудительных мерах не может быть и речь, ведь это вопрос здоровья. Слишком рано принимать решение. Бельгийцы приняли решение, но УЕФА говорит, что чемпионаты должны продолжаться, иначе клубы не попадут в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Если мы не можем закончить чемпионат — это другая история. Можем закончить не позднее 3 августа. Мы не знаем, каким тогда будет решение. Мы в «Сент-Этьене» хотим доиграть чемпионат. Но не ценой здоровья людей. Это не финансовая проблема, это вопрос здоровья.