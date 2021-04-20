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Президент «ПСЖ» заявил, что клуб продолжит сотрудничество с УЕФА

17:08
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал новость о создании европейской Суперлиги.

«Мы продолжим работать с УЕФА. «ПСЖ» твердо убежден, что футбол — это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала», — цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Против Суперлиги жестко выступает УЕФА. В заявлении организации утверждается, что клубы, которые будут приниматься участие в создании Суперлиги, будут исключены из еврокубков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1384493188048695299

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