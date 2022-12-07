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Сегодня, 07:02

Президент «ПСЖ» порассуждал на тему возможной покупки Беллингема

Виктория Кравченко
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что думает о возможной покупке клубом полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.

«Все хотят его, не буду этого скрывать. Он в своем клубе, и мы должны уважать это. Прежде чем поговорить с ним, мы сначала это сделаем с «Боруссией». Он один из лучших игроков ЧИ. То, что он делает на своем первом чемпионате мира, невероятно», — цитирует Аль-Хелаифи Marca.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем принимает участие в чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Англии. За 4 матча он отметился забитым мячом и результативной передачей.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джуд Беллингем
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
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28.12 00:00
Осер – Монако
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28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
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Ницца – Ланс
 - : -
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Реймс – Ренн
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Труа – Нант
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

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