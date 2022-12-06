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Сегодня, 08:31

«ПСЖ» договорился о продлении контракта с Верратти

Мария Гусева
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«ПСЖ» и полузащитник Марко Верратти договорились о подписании нового контракта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, новое соглашение клуба с 30-летним итальянцем будет рассчитано до 2026 года.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за французскую команду.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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3
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5
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