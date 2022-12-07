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Сегодня, 17:50

Верратти будет получать в «ПСЖ» 11 миллионов евро за сезон по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» и полузащитник Марко Верратти договорились о подписании нового контракта, сообщает Le Parisien.

Новое соглашение клуба с 30-летним итальянцем будет рассчитано до 2026 года. Его зарплата вырастет до 11 миллионов евро за сезон.

Ожидается, что официально о новом соглашении будет объявлено в ближайшее время.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за французскую команду.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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Лорьян – Монпелье
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Килиан Мбаппе

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Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
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