Президент "ПСЖ" объяснил уход Дани Алвеса

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что защитник Дани Алвес покинет клуб. У 36-летнего бразильца в конце месяца заканчивается контракт.

– Мы довольны тем, что этот великий игрок покидает Париж, выиграв несколько трофеев с "ПСЖ", – цитирует пресс-служба клуба Аль-Хелаифи. – Я желаю ему всего наилучшего в следующих целях, которые стоят на его пути.

Дани Алвес объявил об уходе из "ПСЖ" //

Источник: Дани Алвеса предложили "Барселоне" //

СМИ: "Барселона" не заинтересована в возвращении Дани Алвеса